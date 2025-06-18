Україна

22-річний бразилець набрав 41% голосів уболівальників.

Півзахисника Кевіна визнано найкращим гравцем донецького Шахтаря за підсумками сезону-2024/25.

За підсумками голосування серед вболівальників 22-річний бразилець набрав 2938 голосів (41%).

У боротьбі за нагороду Кевін випередив півзахисника Георгія Судакова, воротаря Дмитра Різника, захисника Миколи Матвієнка та хавбека Артема Бондаренка.

Минулого сезону Кевін провів 35 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше став відомим потенційний суперник Шахтаря у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, а також можливий суперник у відборі Ліги конференцій.