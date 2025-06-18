22-річний бразилець набрав 41% голосів уболівальників.
Кевін, ФК Шахтар
18 червня 2025, 16:18
Півзахисника Кевіна визнано найкращим гравцем донецького Шахтаря за підсумками сезону-2024/25.
За підсумками голосування серед вболівальників 22-річний бразилець набрав 2938 голосів (41%).
У боротьбі за нагороду Кевін випередив півзахисника Георгія Судакова, воротаря Дмитра Різника, захисника Миколи Матвієнка та хавбека Артема Бондаренка.
Минулого сезону Кевін провів 35 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав чотири гольові передачі.
Раніше став відомим потенційний суперник Шахтаря у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, а також можливий суперник у відборі Ліги конференцій.