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Форвард пояснив свій вибір на користь житомирського клубу, попри інші варіанти, зокрема ЛНЗ.

Новачок житомирського Полісся Олександр Філіппов поділився причинами свого переходу до клубу. За словами нападника, головним чинником стали довіра та зацікавленість з боку керівництва, зокрема головного тренера Руслана Ротаня.

"Я відчував, що я потрібен, і Руслану Петровичу дякую за це, і всьому керівництву Полісся. Я чекав до останнього. Так, у мене була пропозиція, кажу відверто, від ЛНЗ. І хочу подякувати їм також за цю довіру до моєї скромної персони, але, як я вже сказав, я вибирав серцем і не те що не шкодую, а дуже радий опинитися в цій команді

Я бачу рівень усього – починаючи з керівництва, з працівників, котрі роблять усе можливе, щоб футбольний клуб Полісся зростав з кожним днем і ставав новою силою в українському футболі", – заявив Філіппов.

Контракт із клубом підписано на два роки. Філіппов приєднався до команди як вільний агент після завершення угоди з Олександрією.