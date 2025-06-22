Форвард пояснив свій вибір на користь житомирського клубу, попри інші варіанти, зокрема ЛНЗ.
Олександр Філіппов, ФК Поліссся Житомир
22 червня 2025, 17:41
Новачок житомирського Полісся Олександр Філіппов поділився причинами свого переходу до клубу. За словами нападника, головним чинником стали довіра та зацікавленість з боку керівництва, зокрема головного тренера Руслана Ротаня.
"Я відчував, що я потрібен, і Руслану Петровичу дякую за це, і всьому керівництву Полісся. Я чекав до останнього. Так, у мене була пропозиція, кажу відверто, від ЛНЗ. І хочу подякувати їм також за цю довіру до моєї скромної персони, але, як я вже сказав, я вибирав серцем і не те що не шкодую, а дуже радий опинитися в цій команді
Я бачу рівень усього – починаючи з керівництва, з працівників, котрі роблять усе можливе, щоб футбольний клуб Полісся зростав з кожним днем і ставав новою силою в українському футболі", – заявив Філіппов.
Контракт із клубом підписано на два роки. Філіппов приєднався до команди як вільний агент після завершення угоди з Олександрією.