У сезоні-2025/26 "вовки" стартують із другого раунду кваліфікації.
Футбольна арена Кошиці, polissyafc.com
20 червня 2025, 16:53
У житомирському Поліссі визначилися з місцем проведення домашніх матчів Ліги конференцій УЄФА-2025/26, передає офіційний сайт клубу.
Своїх єврокубкових суперників "вовки" прийматимуть у словацькому Кошиці. Місцева Футбольна арена, відкрита в 2022 році, вміщує 12,5 тисяч уболівальників.
Цей стадіон є "домівкою" клубу Кошице, а в сезоні-2022/23 п'ять кваліфікаційних матчів єврокубків там провів Дніпро-1. Зараз Кошицька футбольна арена приймає Євро-2025 (U-21).
"Дякуємо за теплий прийом і сподіваємося зробити цю арену справжнім форпостом "вовків" у Європі!", — заявили в Поліссі.
Нещодавно житомиряни дізналися, із ким можуть зустрітися в другому раунді відбору майбутнього розіграшу ЛК, а асистент головного тренера клубу Сергій Кравченко ексклюзивно для Football.ua прокоментував результати жеребкування.