Ліга конференцій

У сезоні-2025/26 "вовки" стартують із другого раунду кваліфікації.

У житомирському Поліссі визначилися з місцем проведення домашніх матчів Ліги конференцій УЄФА-2025/26, передає офіційний сайт клубу.

Своїх єврокубкових суперників "вовки" прийматимуть у словацькому Кошиці. Місцева Футбольна арена, відкрита в 2022 році, вміщує 12,5 тисяч уболівальників.

Цей стадіон є "домівкою" клубу Кошице, а в сезоні-2022/23 п'ять кваліфікаційних матчів єврокубків там провів Дніпро-1. Зараз Кошицька футбольна арена приймає Євро-2025 (U-21).

"Дякуємо за теплий прийом і сподіваємося зробити цю арену справжнім форпостом "вовків" у Європі!", — заявили в Поліссі.

Нещодавно житомиряни дізналися, із ким можуть зустрітися в другому раунді відбору майбутнього розіграшу ЛК, а асистент головного тренера клубу Сергій Кравченко ексклюзивно для Football.ua прокоментував результати жеребкування.