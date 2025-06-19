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Микола Гайдучик поділився враженнями від переходу до житомирського клубу.

Нападник Полісся Микола Гайдучик прокоментував свій перехід до житомирського клубу з рівненського Вереса.

"Надзвичайно приємні емоції тому, що це новий етап в моєму житті. Я дуже вдячний футбольному клубу Полісся за те, що запросили в команду, і дуже щасливий бути однією сім'єю тепер.

Багато хто з футболістів мріє опинитися в такій команді як Полісся, тому ще раз дякую за те, що маю змогу бути в такому колективі, і в такій команді.

Ще мало спілкувався, тому що сьогодні тільки заїхали на базу, тому все ще попереду. Руслан Петрович наголошував на тому, які потрібно зробити висновки по минулому сезоні та розказав свої ідеї. Наголошував на тому, щоб ми були однією сім'єю й треба якнайшвидше адаптуватися до нових вимог, до нових ідей та їх прийняти. Якщо ми їх приймемо, все буде лише в позитив та в плюс.

Полісся зіграє в єврокубках? Якщо говорити особисто за мене, звичайно, що наповнює тому, що такого досвіду в мене ще не було. Це буде щось неймовірне й ми будемо робити все можливе з командою, щоб пройти якомога далі.

Мій контракт розрахований на три роки. Майбутній номер залишиться таким же, який був у минулій команді — 89", — наводить слова Гайдучика прес-служба клубу.

Раніше стали відомі суперники Олександрії та Полісся у кваліфікації Ліги конференцій.