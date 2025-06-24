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Півзахисник Колоса та молодіжної збірної України розповів про Євро-2025 та підбив підсумки сезону УПЛ 2024/2025

Владислав Велетень минулого сезону часто був на висоті / Фото: ФК Колос

Владислав Велетень минулого сезону часто був на висоті / Фото: ФК Колос

Попри те, що чемпіонат України з футболу завершився місяць тому, українські вболівальники вже встигли повболівати за національну збірну на турнірі Canadian Shield та похвилюватися за молодіжну збірну на Євро-2025.

Владислав Велетень був частиною цієї команди і допоміг їй здобути єдину перемогу на турнірі – над Фінляндією (2:0). Загалом Владислав зіграв лише в одному матчі з трьох на цьому турнірі.

Про виступ на Євро-2025, молодіжну збірну та чудовий сезон у складі Колоса Владислав Велетень розповів в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua.

"Був готовий зіграти в усіх матчах на Євро-2025"

— Владе, минуло кілька днів після завершення виступу молодіжної збірної на Євро-2025. Що залишилось на серці після цього турніру?

– Звичайно, після такого виступу лише негативні емоції всередині. У мене особисто залишилася певна недосказаність.

— ⁠Чув таку думку, що сильний відбиток залишила поразка від Данії у першому матчі. Це дійсно так?

— Не можу сказати, що прямо сильний відбиток. Звичайно, було неприємно програвати такий матч. Але в пресі та й загалом нас усі підтримували. Казали, що була гарна гра і далі все має бути добре. Тим паче, наступну гру ми виграли.

— ⁠Команда проходила підготовку в Іспанії, а у Словаччині геть інший клімат: високогірʼя, яке впливає на фізичний стан. Це правда, що цей перепад десь зіграв свою роль?

— Напевно, так. Бо все ж треба готуватися або там, де ти будеш грати, або десь поруч, щоб клімат не дуже відрізнявся.

— ⁠Ти зіграв у матчі проти Фінляндії, який наша команда виграла. Ти був готовий грати із Нідерландами чи у тренерського штабу були підстави тебе не випускати на поле?

— Я був готовий зіграти у всіх матчах. Але грав лише з Фінляндією. Не знаю, чому так. На жаль, мені ніхто того не пояснював. Я був здоровий і в гарній формі.

— ⁠Чи відчував ти тиск з боку громадськості щодо очікувань від матчу з Нідерландами? Маю на увазі розмови про те, що достатньо не програти і ми у плей-офф і так далі.

— Думаю, тиск не відчував ніхто, а от відповідальність перед вболівальникам відчували. Усі розуміли, що з перших хвилин ніхто не хотів грати на нічию, хотіли атакувати, перемагати, але вийшло так…

— ⁠Хто виграє це Євро, на твою думку?

— Португалія (розмова відбулася у п’ятницю, 20 червня).

"Костишин додав Колосу дисципліни та командної сімейності"

— ⁠Минулого сезону ти став головним відкриттям Колосу, відігравши 26 матчів в УПЛ, забивши 4 голи та віддавши 5 асистів. Наскільки задоволений собою цього сезону?

— Непоганий сезон, але завжди хочеться більшого. В спорті ти завжди маєш хотіти більшого.

— ⁠В інтервʼю проєкту BurBuzz Руслан Костишин дуже тепло говорив про тебе, зокрема, називав тебе космонавтиком. Чому космонавтик?

— Не знаю, це треба у нього запитати. Руслан Володимирович почав мене іноді так називати, але я з тренером не сперечаюся :)

— ⁠Загалом, з того інтервʼю склалося враження, що Руслан Володимирович засумував за роботою. З його приходом Колос суттєво покращив результати. Що змінилося в команді з його приходом?

— Я думаю, що наш тренер вже хоче швидше почати підготовку до нового сезону. Коли Руслан Костишин прийшов, то додав нам дисципліни, додав командної сімейності. У нього багато досвіду як у футболіста, так і у тренера. Досвіду на дуже високому рівні. Він знає, що, коли і в якій ситуації треба робити.

— ⁠Матч проти Шахтаря навесні — найкращий в твоїй карʼєрі?

— Так.

– ⁠Руслан Володимирович казав, що в тій грі Шахтар недооцінив Колос, за що ви їх і покарали. А в чому ця недооцінка проявлялася під час гри?

— В чому можна недооцінити команду? Можна думати, що ти її легко обіграєш, що гра буде легкою прогулянкою. Мені здається, що було якесь таке ставлення. Плюс, не до кінця розібрали наші сильні сторони.

— ⁠Ваша перемога над Шахтарем довела, що мільйони не завжди грають у футбол?

— Гроші дуже важливі у футболі.

— ⁠В тому матчі ти забив гол і три асисти. І ти — вихованець Динамо. Зізнайся: приємно було завдати поразки Шахтарю, враховуючи твоє динамівське минуле?

— Скажу, що це було дуже приємно, бо на той момент Шахтар був чемпіоном України і одним з двох грандів нашого футболу.

"Слідкую за Реалом та Жироною"

— ⁠По суті, в молодіжній збірній ти грав разом із тими, хто був з тобою у Динамо: Бражко, Ванат, Нещерет, Волошин. Скільки років ви разом граєте?

— Десь з 13 років, з початку академії Динамо Київ. Загалом, якщо взяти повний список усіх, з ким ми працювали тоді, то практично всі футболісти грають у Прем’єр-Лізі.

— ⁠Свого часу, в академії Динамо працювали іспанські фахівці: той-таки Мельгоса, Вісенте Гомес. Чи говориш ти іспанською?

— Та ні, не знаю. Я все ж не грав в Іспанії, не тренувався там, тому цією мовою не володію.

— ⁠За Ла Лігою стежиш? Хто подобається найбільше?

— Ла Ліга — це мій найулюбленіший чемпіонат. Взагалі, Іспанія подобається як країна. Слідкую за Реалом та Жироною.

— ⁠Що для тебе показала перемога над молодіжною збірною Іспанії перед Євро-2025?

— Показала, що ми можемо грати з будь-якою командою на рівних і вигравати.

— ⁠Ми згадали твою статистику в УПЛ минулого сезону — 4+5. Які цифри ти хочеш побачити наступного сезону?

— Хотілося б ці показники помножити на два. А то навіть й більше.