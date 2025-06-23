Україна

Після ретельного обстеження в клініці Добробут команда розпочала підготовку до нового сезону.

Перший робочий день після відпустки розпочався для футболістів київського Динамо з традиційного медичного обстеження. У понеділок, 23 червня, гравці першої команди зібралися у столичній клініці Добробут, щоб пройти планову перевірку здоров’я перед стартом передсезонної підготовки.

Разом із основним складом огляд також проходили кілька молодих гравців та футболісти, які повернулися з юнацької збірної України. Гравці національної команди пройдуть медогляд пізніше, після завершення участі у товариському турнірі в Канаді.

Футболісти здали всі необхідні аналізи, відвідали профільних спеціалістів і пройшли комплексне функціональне тестування, включно з кардіограмою, УЗД органів і дуплексним скануванням судин. Клубний лікар Анатолій Жучка зазначив, що серйозних проблем зі здоров’ям не виявлено, а загальний настрій у команди – бойовий і позитивний.

Після обстеження команда вирушила на клубну базу у Віті-Литовській, де вже ввечері провела перше тренування. До 28 червня Динамо тренуватиметься в Києві, а потім вирушить на підготовчий збір до Австрії, який триватиме до 19 липня.

Раніше стало відомо, що Динамо зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс — Хамрун Спартанс у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.