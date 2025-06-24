Україна

Ще троє гравців повернулися до команди після оренд.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Джованні Болівара.

У 23-річного венесуельця закінчилася орендна угода і він повернувся до іспанського Альбасете.

Минулого сезону Болівар провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Водночас Колос оголосив про повернення трьох футболістів після закінчення орендних угод. Йдеться про захисника Каталіна Кукоша та двох півзахисників — Олега Ільїна та Антона Салабая.

Кукош виступав за Зімбру та Котвіцу (вісім матчів), Ільїн за Оболонь (17 матчів, один гол та один асист), а Салабай за Ворсклу (23 матчі, один гол та один асист).

Раніше головний тренер Колоса розповів про плани команди на міжсезоння.