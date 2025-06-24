Україна

Василь Баранов розповів про трансферні плани, спаринги та завдання на сезон.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов поділився з клубною пресслужбою своїми думками перед стартом підготовки до дебютного сезону в українській Прем’єр-лізі. За його словами, команда зібралась у гарному настрої, а сам він зосереджений на важливих завданнях і трансферній роботі.

"Після відпустки завжди хочеться попрацювати з бажанням і хорошим настроєм незалежно від рівня змагань, у яких бере участь команда. Звісно, УПЛ – це вже інший рівень, але, якщо ти любиш футбол, то всі думки тільки про бажання грати й тренуватись.

Насправді я завжди стараюсь усміхатись. Мене ніскільки не лякає Прем’єр-ліга. Зрозуміло, що це щось нове для нашого клубу, це треба спробувати, але ніякого страху немає.

Постараємось підсилити всі ланки. Для вливання нової крові треба п'ять-шість новачків. Але це не просто так, це має бути підсилення і створення конкуренції. Щоб потрапити до Кудрівки, вони мають бути сильнішими ніж наявні гравці.

Скільки буде спарингів і з ким? Наразі заплановано сім ігор. Суперниками будуть СК Полтава, Шахтар U-19, Оболонь, Верес, Вікторія, Лівий Берег і ЛНЗ

Наші плани на сезон? Ми тільки вийшли і всі розуміють, що нам треба закріпитись. Завдання мінімум – залишитись в УПЛ. Кожен матч ми будемо битися за перемогу, амбіції є. У нас 40-50% гравців із досвідом гри в Прем’єр-лізі", — сказав Баранов в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Нагадаємо, Кудрівка пройшла Ворсклу в матчах плей-оф.