Україна

Досвідчений воротар провів за рівнян 135 матчів і здобув дві медалі Першої ліги.

Рівненський Верес офіційно оголосив про завершення співпраці з голкіпером Богданом Когутом. Контракт із 37-річним футболістом було розірвано достроково за обопільною згодою сторін.

Когут уперше приєднався до Вереса влітку 2016 року та встиг виступити ще на старому стадіоні Авангард. Після перерви він повернувся у 2020-му, щоби допомогти клубу знову вийти до УПЛ.

За свою кар’єру в складі рівненської команди голкіпер провів 135 офіційних матчів. Із них 63 — у Прем’єр-лізі, 53 — у Першій лізі, 6 — у перехідних матчах і ще 13 — у розіграші Кубка України.

У футболці Вереса Когут виграв бронзу Першої ліги у сезоні-2016/17 і золото в сезоні-2020/21.

Раніше Верес оголосив плани на літнє міжсезоння.