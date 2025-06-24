Україна

Тренер дав перше інтерв'ю після повернення на колишню посаду.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник про повернення в команду та перспективи "чорно-білих".



"Можна сказати – прийшов до себе додому. Зоря — це перша команда в Україні, котру я тренував. Вона завжди була в моєму серці. У людини, котра якийсь певний період часу була в клубі, завжди залишається частка цього клубу. Постійно стежив за "чорно-білими". В мене були й інші команди і я також за ними слідкую, але Зоря є Зоря. Це той час, коли зі мною познайомились в країні.



Коли команда грає проти лідерів гарно, відбирає очки у Шахтаря, Динамо, обігрує клуби, котрі борються за єврокубки, а потім втрачає залікові пункти там, де всі думають, що Зоря повинна перемагати – це каже про психологію.

Можна зробити висновки, що наші футболісти вміють грати та перемагати. Моє завдання розкрити цей потенціал, знайти стабільність. Все починається з голови. Повторюся – це питання також психології.

Ми провели перше тренування. Я задоволений тим, як воно пройшло. Бажання є, а це найголовніше, тому що, коли немає бажання у гравців — не допоможе жоден тренер.

В цілому, команда в нас непогана. Але завжди будь-який клуб покращується. І Барселона хоче покращуватись, і ПСЖ та інші. Зоря така ж сама. Намагаємось підсилювати позиції для конкуренції. Підписали центрального захисника Яніча, котрий створить конкуренцію і Джордану, і Башичу, і Ескіньє. Брати або когось немає сенсу. Треба, якщо і брати, то виключно на підсилення.

Для цього і є тренування, після котрих можна сісти тренерським штабом, подумати і зробити вірне рішення.

Деякі "експерти" кажуть, що двічі в одну ріку не увійти. Якщо наводити приклади, то можна знайти їх купу, коли і тренер, і гравець повертаються по три-чотири рази в команду. Наприклад, Клаудіо Раньєрі, Карло Анчелотті та інші. В цьому немає нічого поганого. Не думаю, що цим ми переписуємо якусь футбольну історію. Це повсякденне життя. Все склалося саме так, як треба і я цьому радий. Сподіваюсь принести користь Зорі", — сказав Скрипник.

На цій посаді він замінив Младена Бартуловича.

Сезон-2024/25 Зоря завершила на сьомому місці з 40 балами.