Луганський клуб оголосив склад із 22 гравців на літнє міжсезоння та проведе спаринг із представником Вірменії.
Віктор Скрипник, фото Металіст 1925
22 червня 2025, 17:49
Луганська Зоря розпочала підготовку до нового сезону на навчально-тренувальних зборах у Словенії. Наставник команди Віктор Скрипник визначився зі списком гравців, які вирушили разом із командою.
У складі — 22 футболісти, серед яких троє воротарів, дев’ятеро півзахисників, дев’ятеро захисників та двоє нападників.
Утім, до списку не потрапив Ігор Кирюханцев — правий фланговий оборонець, який минулого сезону провів 17 матчів в УПЛ і зробив одну гольову передачу. Ймовірно, це пов’язано з тим, що його контракт із клубом завершується наприкінці червня.
Зоря вже має домовленість про перший товариський матч на зборах — суперником стане вірменський Ноа, який у минулому сезоні грав у Лізі конференцій.
Склад Зорі на збори:
Воротарі: Косівський, Сапутін, Турбаєвський
Захисники: Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньо, Тронтель, Яніч
Півзахисники: Башич, Білоцерковець, Вакула, Головкін, Дришлюк, Кораблін, Маткевич, Малиш, Мічін, Попара, Слесар
Нападники: Будківський, Горбач
Нагадаємо, нещодавно Зоря вийшла з відпустки.