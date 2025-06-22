Україна

Луганський клуб оголосив склад із 22 гравців на літнє міжсезоння та проведе спаринг із представником Вірменії.

Луганська Зоря розпочала підготовку до нового сезону на навчально-тренувальних зборах у Словенії. Наставник команди Віктор Скрипник визначився зі списком гравців, які вирушили разом із командою.

У складі — 22 футболісти, серед яких троє воротарів, дев’ятеро півзахисників, дев’ятеро захисників та двоє нападників.

Утім, до списку не потрапив Ігор Кирюханцев — правий фланговий оборонець, який минулого сезону провів 17 матчів в УПЛ і зробив одну гольову передачу. Ймовірно, це пов’язано з тим, що його контракт із клубом завершується наприкінці червня.

Зоря вже має домовленість про перший товариський матч на зборах — суперником стане вірменський Ноа, який у минулому сезоні грав у Лізі конференцій.

Склад Зорі на збори:

Воротарі: Косівський, Сапутін, Турбаєвський

Захисники: Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньо, Тронтель, Яніч

Півзахисники: Башич, Білоцерковець, Вакула, Головкін, Дришлюк, Кораблін, Маткевич, Малиш, Мічін, Попара, Слесар

Нападники: Будківський, Горбач

Нагадаємо, нещодавно Зоря вийшла з відпустки.