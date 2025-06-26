Україна

Команда Патріка ван Леувена готується до нового сезону в Брежице, де працюватиме найближчі три тижні/

Криворізький Кривбас прибув до словенського містечка Брежице, яке стане тренувальною базою команди на найближчі три тижні. Пізно ввечері напередодні команда дісталася до місця збору та вже зранку розпочала активну підготовку до нового сезону.

Під керівництвом нового головного тренера Патріка ван Леувена футболісти працюють у дворазовому режимі. Між тренуваннями гравці проходять теоретичні заняття, на яких аналізують ігрові аспекти. Брежице зустріло українську команду спекотною літньою погодою — температура повітря сягнула +33 градусів.

До Словенії вирушили 22 футболісти, і вже цієї суботи Кривбас проведе перший контрольний матч під час зборів. Суперником червоно-білих стане болгарський ЦСКА Софія. Подробиці про спаринг з’являться незабаром на офіційних ресурсах клубу.

Раніше криворізький клуб попрощався з півзахисником Денисом Кузиком.