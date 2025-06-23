Криворізький Кривбас продовжує формувати програму підготовки до нового сезону. Ще одним суперником на словенських зборах стане Динамо Загреб — одна з найтитулованіших команд Хорватії. Поєдинок запланований на суботу, 19 липня, у місті Брежице.

Матч проти хорватського віцечемпіона стане одним із заключних контрольних іспитів для Кривбасу в міжсезоння. Наразі клуб активно працює над пошуком ще двох спаринг-партнерів.

На цей момент передсезонний календар червоно-білих виглядає так:

28 червня, субота — ЦСКА Софія (Болгарія)

6 липня, неділя — Браво Любляна (Словенія)

13 липня, неділя — Уйпешт Будапешт (Угорщина)

19 липня, субота — Динамо Загреб (Хорватія)

Динамо Загреб — 25-разовий чемпіон Хорватії та 17-разовий володар національного Кубка. У попередньому сезоні команда фінішувала другою, поступившись чемпіонським титулом Рієці лише за додатковими показниками.

До слова, Кривбас вже мав нагоду зіграти з Динамо під час минулорічних зборів у Словенії. Тоді український клуб здобув перемогу з рахунком 2:0 завдяки швидким м'ячам Аду та Твердохліба.

Нагадаємо, раніше клуб із Кривого Рогу очолив Патрік ван Леувен.