Україна

Матч проти хорватського гранда стане одним із завершальних етапів літньої підготовки криворізької команди.

Криворізький Кривбас продовжує формувати програму підготовки до нового сезону. Ще одним суперником на словенських зборах стане Динамо Загреб — одна з найтитулованіших команд Хорватії. Поєдинок запланований на суботу, 19 липня, у місті Брежице.

Матч проти хорватського віцечемпіона стане одним із заключних контрольних іспитів для Кривбасу в міжсезоння. Наразі клуб активно працює над пошуком ще двох спаринг-партнерів.

На цей момент передсезонний календар червоно-білих виглядає так:

28 червня, субота — ЦСКА Софія (Болгарія)

6 липня, неділя — Браво Любляна (Словенія)

13 липня, неділя — Уйпешт Будапешт (Угорщина)

19 липня, субота — Динамо Загреб (Хорватія)

Динамо Загреб — 25-разовий чемпіон Хорватії та 17-разовий володар національного Кубка. У попередньому сезоні команда фінішувала другою, поступившись чемпіонським титулом Рієці лише за додатковими показниками.

До слова, Кривбас вже мав нагоду зіграти з Динамо під час минулорічних зборів у Словенії. Тоді український клуб здобув перемогу з рахунком 2:0 завдяки швидким м'ячам Аду та Твердохліба.

Нагадаємо, раніше клуб із Кривого Рогу очолив Патрік ван Леувен.