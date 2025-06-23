Матч проти хорватського гранда стане одним із завершальних етапів літньої підготовки криворізької команди.
Кривбас, фото Кривбас
23 червня 2025, 15:51
Криворізький Кривбас продовжує формувати програму підготовки до нового сезону. Ще одним суперником на словенських зборах стане Динамо Загреб — одна з найтитулованіших команд Хорватії. Поєдинок запланований на суботу, 19 липня, у місті Брежице.
Матч проти хорватського віцечемпіона стане одним із заключних контрольних іспитів для Кривбасу в міжсезоння. Наразі клуб активно працює над пошуком ще двох спаринг-партнерів.
На цей момент передсезонний календар червоно-білих виглядає так:
28 червня, субота — ЦСКА Софія (Болгарія)
6 липня, неділя — Браво Любляна (Словенія)
13 липня, неділя — Уйпешт Будапешт (Угорщина)
19 липня, субота — Динамо Загреб (Хорватія)
Динамо Загреб — 25-разовий чемпіон Хорватії та 17-разовий володар національного Кубка. У попередньому сезоні команда фінішувала другою, поступившись чемпіонським титулом Рієці лише за додатковими показниками.
До слова, Кривбас вже мав нагоду зіграти з Динамо під час минулорічних зборів у Словенії. Тоді український клуб здобув перемогу з рахунком 2:0 завдяки швидким м'ячам Аду та Твердохліба.
Нагадаємо, раніше клуб із Кривого Рогу очолив Патрік ван Леувен.