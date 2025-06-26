Дебютант УПЛ готується до нового сезону.
СК Полтава
26 червня 2025, 23:34
СК Полтава продовжує підготовку до свого дебюту в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За місяць підготовки полтавський клуб запланував провести п'ять контрольних матчів.
Перший контрольний матч відбудеться 28 червня у Борисполі, де суперником буде ще один дебютант УПЛ – Кудрівка.
Другий спаринг заплановано на 6 липня проти Вікторії, після чого будуть матчі з ЛНЗ (12 липня), Колосом (18 липня) та Оболонню (26 липня).
Раніше стало відомо, на якому стадіоні СК Полтава гратиме матчі УПЛ.