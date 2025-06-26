Україна

Дебютант УПЛ готується до нового сезону.

СК Полтава продовжує підготовку до свого дебюту в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За місяць підготовки полтавський клуб запланував провести п'ять контрольних матчів.

Перший контрольний матч відбудеться 28 червня у Борисполі, де суперником буде ще один дебютант УПЛ – Кудрівка.

Другий спаринг заплановано на 6 липня проти Вікторії, після чого будуть матчі з ЛНЗ (12 липня), Колосом (18 липня) та Оболонню (26 липня).

Раніше стало відомо, на якому стадіоні СК Полтава гратиме матчі УПЛ.