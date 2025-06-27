Клуб готується до дебютного сезону в найвищому дивізіоні України.
Кудрівка, facebook.com/Kudrivka
27 червня 2025, 15:49
Новачок УПЛ Кудрівка на своїх сторінках у соцмережах оголосила сімох майбутніх спаринг-партнерів.
Протягом майже місяця підопічні Василя Баранова проведуть ряд контрольних поєдинків.
28.06; Бориспіль, стадіон Колос — СК Полтава.
04.07; Буча, стадіон Ювілейний — Шахтар U-19.
08.07; Тренувальна база Оболоні — Оболонь.
12.07; Буча, стадіон Ювілейний — Верес.
15.07; (неназвана локація) — Вікторія.
18.07; (н. л.) — Лівий Берег.
25.07; (н. л.) — ЛНЗ.
Повідомляється, що місця проведення товариських матчів і час їхнього початку будуть уточнені згодом. У Кудрівці також додали, що розклад може змінюватися.
Керманич клубу Баранов нещодавно поділився трансферними планами.