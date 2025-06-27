Україна

Клуб готується до дебютного сезону в найвищому дивізіоні України.

Новачок УПЛ Кудрівка на своїх сторінках у соцмережах оголосила сімох майбутніх спаринг-партнерів.

Протягом майже місяця підопічні Василя Баранова проведуть ряд контрольних поєдинків.

28.06; Бориспіль, стадіон Колос — СК Полтава.

04.07; Буча, стадіон Ювілейний — Шахтар U-19.

08.07; Тренувальна база Оболоні — Оболонь.

12.07; Буча, стадіон Ювілейний — Верес.

15.07; (неназвана локація) — Вікторія.

18.07; (н. л.) — Лівий Берег.

25.07; (н. л.) — ЛНЗ.

Повідомляється, що місця проведення товариських матчів і час їхнього початку будуть уточнені згодом. У Кудрівці також додали, що розклад може змінюватися.

Керманич клубу Баранов нещодавно поділився трансферними планами.