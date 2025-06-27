Новачок УПЛ Кудрівка на своїх сторінках у соцмережах оголосила сімох майбутніх спаринг-партнерів.

Протягом майже місяця підопічні Василя Баранова проведуть ряд контрольних поєдинків.

28.06; Бориспіль, стадіон Колос — СК Полтава.
04.07; Буча, стадіон Ювілейний  Шахтар U-19.
08.07; Тренувальна база Оболоні  Оболонь.
12.07; Буча, стадіон Ювілейний  Верес.
15.07; (неназвана локація) — Вікторія.
18.07; (н. л.) — Лівий Берег.
25.07; (н. л.) — ЛНЗ.

Повідомляється, що місця проведення товариських матчів і час їхнього початку будуть уточнені згодом. У Кудрівці також додали, що розклад може змінюватися.

Керманич клубу Баранов нещодавно поділився трансферними планами.