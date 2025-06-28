До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 28 червня, розпочавшись о 12:00.
ФК Рух
28 червня 2025, 10:21
Сьогодні, 28 червня, львівський Рух проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Першим суперником для команди Івана Федика буде Агробізнес, який представляє Першу лігу України.
Матч проходитиме на стадіоні імені Б. Маркевича у Вінницях.
Онлайн трансляція матчу Рух — Агробізнес:
За підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце в УПЛ, а Агробізнес фінішував на п'ятому місці у Першій лізі.