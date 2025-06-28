Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 28 червня, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 28 червня, львівський Рух проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Першим суперником для команди Івана Федика буде Агробізнес, який представляє Першу лігу України.

Матч проходитиме на стадіоні імені Б. Маркевича у Вінницях.

Онлайн трансляція матчу Рух — Агробізнес:

За підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце в УПЛ, а Агробізнес фінішував на п'ятому місці у Першій лізі.