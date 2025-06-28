Україна

Наставник криворізької команди поділився своїми думками після перших тренувань на зборах.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен розповів про плани криворізької команди на перший навчально-тренувальний збір у Словенії.

"Дорога до Словенії була важкою, довгою, але ми були готові до цього. Перше тренування носило втягуючий характер, адже команда дещо втомилась після дороги. Футболістам треба було добре розімʼятись, розтягнути мʼязи. Попрацювали з мʼячами.

Для нас також є важливим момент з акліматизацією футболістів у Словенії. В цій країні я вперше. Ми тільки приїхали і я побачив поля дуже хорошої якості. Дуже зручно, що поле знаходиться поруч з готелем. Також я задоволений, що ми зіграємо тут частину з наших запланованих спарингів.

Ми продовжуємо роботу над комплектацією команди. Це означає, що нам потрібно працювати не лише над тактичними моментами, а і над тим, що стати командою. Я приділяю багато увагу цьому аспекту як на тренуваннях, так і поза ними. Сподіваюсь, на зборах ми виконаємо все заплановане і добре підготуємось до сезону", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Додамо, що сьогодні Кривбас проведе перший спаринг, де суперником буде софійський ЦСКА. Гра розпочнеться о 19:00.