Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками про перші дні у команді.

Новоспечений головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував перший період у команді, яка вже розпочала підготовку до старту нового сезону.

"Перш за все була бесіда між керівництвом та мною. Ми зробили кроки назустріч один одному та вирішили всі наші питання в процесі діалогу. І тому прийняли таке рішення, це трапилося дуже швидко.

Мене привабила стабільність, чітка побудова керівництвом того, що вони бачать у розвитку команди. І дуже схожі наші погляди взагалі на футбол та на розвиток клубу. Ми все узгодити протягом одного дня. Був діалог, після цього діалогу залишилося тільки прийняти рішення. Ми прийняли рішення, що сторони хочуть працювати одна з одною, а про умови контракту ми дуже швидко домовилися. Це питання взагалі не стояло як основне.

Загалом атмосфера дуже класна. Я розумію, що клуб в цілому після минулого року перебуває на хвилі ейфорії. Перш за все одразу помічаю те, що взагалі весь клуб Олександрія та місто – це одна загальна сім’я, це відчувається одразу. Перший тиждень я більше дивлюся, знайомлюся. Для мене це більше інформативний зараз період.

Стартовою одинадцятка на перші спаринги на зборах? Це питання завжди відкрите від матчу до матчу. Але зараз нам потрібно кожному дати шанс, дати себе реалізувати в поточних умовах з новим тренерським штабом під наші умови. Але рішення ще будуть попереду, ще треба почекати.

Зараз був втягувальний період. Ми познайомилися поближче з командою, в загальних деталях висловили те, що хочемо від гравців перш за все. Команді потрібно було повернути свої фізичні якості, які були втрачені протягом відпустки. Вже є розуміння того, що нам потрібно, але якісь більш глобальні висновки ми робитимемо трошки згодом, коли вже будуть у нас товариські матчі, і після них уже будемо працювати більш конкретно над тим, що нам потрібно, які позиції.

Підсилення буде точкове по позиціях. Тому що ви розумієте, що дуже багато гравців залишило команду. Ще раз повторю: зараз перш за все потрібно подивитися тих гравців, які залишилися в команді, надати їм можливість проявити себе.

Завдання перед командою на сезон? Дуже чітке завдання – це розвиток молоді, ідентичність в організації гри, стилістики Олександрії, виходити кожну гру та вигравати, по максимуму прагнути взяти результат.

Звісно, зміни в команді будуть. Це ідентичність кожного тренера, кожен тренер дивиться по-своєму на гру. Але скажу так, що порівняно з минулим сезоном загально ми теж прагнемо бути домінуючою командою, командою, яка прагнутиме нав’язувати супротивнику свої умови для гри та контролювати гру, грати більше з м'ячем та агресивно в захисній стадії", — наводить слова Нестеренка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шабанов покинув Олександрію та поповнив склад Металіста 1925.