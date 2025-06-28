Україна

Деталі угоди не вказані.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Епіцентра Данилом Кравчуком.

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються.

За інформацією Transfermarket, перехід відбувся на правах вільного агента.

Минулого сезону Кравчук провів 20 матчів, у яких забив 13 голів та віддав три гольові передачі, ставши найкращим бомбардиром Першої ліги України.

Додамо, що Кравчук став третім новачком черкаського клубу після підписання Артура Рябова та Романа Дідика.