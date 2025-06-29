Україна

Київський клуб підписав колишнього захисника Вереса, який уже виступав за команду раніше.

Оболонь офіційно підсилилася досвідченим оборонцем Євгеном Шевченком, який провів минулий сезон у складі Вереса. Про це повідомила пресслужба столичного клубу. Деталі контракту, зокрема його тривалість та фінансові умови, залишаються конфіденційними.

У сезоні-2024/25 Шевченко відіграв 26 матчів за рівненську команду, де відзначився одним голом та двома результативними передачами. Тепер він повертається до клубу, з якого стартувала його професійна кар’єра.

Захисник захищав кольори Оболоні з 2015 по 2020 рік, провівши 85 поєдинків і забивши чотири м’ячі.

Оболонь завершила минулий чемпіонат України на 11-й сходинці, і зараз активно працює над оновленням складу перед стартом нового сезону.

Нагадаємо, Оболонь проведе дев'ять спарингів на зборах.