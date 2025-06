Україна

Столична команда поділилася планами на міжсезоння.

Незабаром Оболонь розпочне підготовку до нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

26-27 червня футболісти пройдуть традиційний медогляд, після чого з 28 червня по 2 липня пройде підготовчий міні-збір на клубній базі в Києві.

З 5 по 11 липня заплановано другий збір, який пройде у Бучі. Саме там "пивовари" проведуть перший контрольний матч. З 14 по 26 липня відбудеться заключний збір – також у Бучі.

На час зборів Оболонь запланувала проведення дев'яти контрольних матчів:

05.07 — Оболонь vs ЛНЗ

08.07 — Оболонь vs Кудрівка

11.07 — Оболонь vs Нива (два матчі)

16.07 — Оболонь vs Чорноморець

19.07 — Оболонь vs Верес (два матчі)

22.07 — Оболонь vs Епіцентр

26.07 — Оболонь vs Полтава

За підсумками минулого сезону Оболонь посіла 11 місце в УПЛ, після чого попрощалася з головним тренером.