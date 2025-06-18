Столична команда поділилася планами на міжсезоння.
ФК Оболонь
18 червня 2025, 17:54
Незабаром Оболонь розпочне підготовку до нового сезону в українській Прем'єр-лізі.
26-27 червня футболісти пройдуть традиційний медогляд, після чого з 28 червня по 2 липня пройде підготовчий міні-збір на клубній базі в Києві.
З 5 по 11 липня заплановано другий збір, який пройде у Бучі. Саме там "пивовари" проведуть перший контрольний матч. З 14 по 26 липня відбудеться заключний збір – також у Бучі.
На час зборів Оболонь запланувала проведення дев'яти контрольних матчів:
05.07 — Оболонь vs ЛНЗ
08.07 — Оболонь vs Кудрівка
11.07 — Оболонь vs Нива (два матчі)
16.07 — Оболонь vs Чорноморець
19.07 — Оболонь vs Верес (два матчі)
22.07 — Оболонь vs Епіцентр
26.07 — Оболонь vs Полтава
За підсумками минулого сезону Оболонь посіла 11 місце в УПЛ, після чого попрощалася з головним тренером.