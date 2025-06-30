Україна

Поєдинок заплановано на 5 липня, матч відбудеться в Словенії, де суперник Динамо готується до нового сезону.

Київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону на зборах в Австрії. У рамках тренувального процесу команда Олександра Шовковського проведе контрольний матч проти угорського клубу Кішварда. Гра відбудеться в суботу, 5 липня. Про це йдеться на сайті угорців.

Кішварда, яка за підсумками минулого сезону стала переможцем другого дивізіону Угорщини, наразі проводить збори у словенському місті Зрече. Відстань до австрійського Бад-Вальтерсдорфа, де базується Динамо, складає приблизно 150 км, що дозволило організувати зустріч двох команд.

Цікаво, що за три дні до матчу з киянами угорський клуб зустрінеться ще з одним представником української Прем’єр-ліги — луганською Зорею.

Окрім цього, Динамо вже анонсувало ще два спаринги в межах австрійського збору: 7 липня команда зіграє проти австрійського Гартберга, а 9 липня — з датським Мідтьюлландом.