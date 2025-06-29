Україна

Незабаром київська команда розпочне інтенсивну підготовку до старту нового сезону.

Делегація київського Динамо прибула до Австрії для проходження навчально-тренувальних зборів у рамках підготовки до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На австрійських зборах головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський зможе розраховувати на 33 футболістів.

Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс.

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик.

Півзахисники: Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.

Форварди: Ванат, Герреро, Задорожний, Пономаренко, Супряга.

Також додається, що Едуардо Герреро приєднається до команди пізніше, тому що зараз він перебуває в розташуванні своєї збірної.

Нагадаємо, новий сезон для Динамо розпочнеться з матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, перший з яких запланований на 22 липня.