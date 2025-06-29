Незабаром київська команда розпочне інтенсивну підготовку до старту нового сезону.
ФК Динамо Київ
29 червня 2025, 19:46
Делегація київського Динамо прибула до Австрії для проходження навчально-тренувальних зборів у рамках підготовки до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
На австрійських зборах головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський зможе розраховувати на 33 футболістів.
Воротарі: Ігнатенко, Моргун, Нещерет, Суркіс.
Захисники: Біловар, Вівчаренко, Гусєв, Дубинчак, Дячук, Захарченко, Михавко, Попов, Тимчик.
Півзахисники: Брагару, Бражко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Піхальонок, Рубчинський, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко, Яцик.
Форварди: Ванат, Герреро, Задорожний, Пономаренко, Супряга.
Також додається, що Едуардо Герреро приєднається до команди пізніше, тому що зараз він перебуває в розташуванні своєї збірної.
Нагадаємо, новий сезон для Динамо розпочнеться з матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, перший з яких запланований на 22 липня.