Підопічні Олександра Шовковського зіграють чотири контрольні матчі проти представників Угорщини, Данії, Англії та Хорватії.
Динамо, фото Динамо
30 червня 2025, 12:27
Під час літнього навчально-тренувального збору в Австрії київське Динамо проведе серію товариських поєдинків у межах підготовки до нового сезону. Команда вже запланувала чотири контрольні матчі з європейськими клубами з різних чемпіонатів.
Першим суперником біло-синіх стане угорська Кішварда — матч відбудеться 5 липня о 18:00 за київським часом. Далі, 10 липня о 17:00, Динамо зійдеться з данським Мідтьюлланном, а вже наступного дня, 11 липня о 12:00, команда проведе поєдинок із англійським Вест Бромвич Альбіоном.
Завершить підготовчий цикл зустріч проти хорватського Осієка, яка запланована на 16 липня — точний час початку буде оголошено пізніше.
У клубі зазначають, що розклад товариських матчів може зазнати змін, про що буде повідомлено додатково.