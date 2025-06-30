Україна

Підопічні Олександра Шовковського зіграють чотири контрольні матчі проти представників Угорщини, Данії, Англії та Хорватії.

Під час літнього навчально-тренувального збору в Австрії київське Динамо проведе серію товариських поєдинків у межах підготовки до нового сезону. Команда вже запланувала чотири контрольні матчі з європейськими клубами з різних чемпіонатів.

Першим суперником біло-синіх стане угорська Кішварда — матч відбудеться 5 липня о 18:00 за київським часом. Далі, 10 липня о 17:00, Динамо зійдеться з данським Мідтьюлланном, а вже наступного дня, 11 липня о 12:00, команда проведе поєдинок із англійським Вест Бромвич Альбіоном.

Завершить підготовчий цикл зустріч проти хорватського Осієка, яка запланована на 16 липня — точний час початку буде оголошено пізніше.

У клубі зазначають, що розклад товариських матчів може зазнати змін, про що буде повідомлено додатково.