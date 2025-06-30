Україна

Футболіст висловився про нового наставника команди.

Півзахисник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб — про початок навчально-тренувального літнього збору в Словенії.

"Команда на позитиві. Загалом усе подобається, все добре. Від зборів беру лише позитив.

Відразу видно, що Патрік ван Леувен — амбітний тренер. Він хоче, щоб ми виконували кожен епізод, кожен пас, кожну деталь на максимум і з повною концентрацією. Зараз в нашій команді багато молодих гравців, і, я вважаю, що для них приїхати з головною командою на збори — це великий досвід. Під керівництвом нового тренера вони будуть тільки зростати.

Найперша і найголовніша ціль — набрати фізичні кондиції та добре підготуватись до сезону", — сказав Твердохліб.

Раніше повідомлялося, що фахівець з Ізраїлю приєднався до штабу ван Леувена у Кривбасі.