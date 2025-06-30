Україна

Українець змінив ігровий номер.

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився першими враженнями від старту літнього збору, а також розповів про зміну ігрового номера.

"Трохи втомилися, але на зборах це нормально. Підготовка триває, у нас попереду дуже багато роботи. Уже чекаємо на контрольні матчі, адже вже сумували за ними.

Якщо чесно, думали, що в Австрії буде трохи прохолодніше. Але таке враження, що тут набагато тепліше, ніж у Києві. Приміром, сьогодні на сонці показувало 36-37 градусів... Але це збори, все гаразд. Незалежно від погоди, потрібно підготуватися спочатку до контрольних матчів, а через спаринги — і до офіційних ігор.

Встигнув перезавантажитися, тож готовий працювати. Зараз втома присутня в усіх, але вирішив трохи раніше вийти з відпустки. Справді, збірники приєдналися пізніше, але, думаю, тиждень — днів десять, і всі будемо вже в однакових фізичних кондиціях.

Чому взяв восьмий номер? Мені подобається цей номер. У Дніпрі-1 я так само спочатку виступав під 76-м, а потім перейшов на восьмий, також раніше в молодіжних командах виступав під восьмим номером", — сказав Піхальонок.

Раніше Динамо визначилося з планом спарингів на австрійському зборі.