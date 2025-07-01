Команда з Ковалівки продовжує роботу над складом та іншими кадрами клубу.
Тимофій Сухар, ФК Колос
01 липня 2025, 10:15
Захисник Тимофій Сухар залишив склад Колосу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
26-річний Сухар став вільним агентом після закінчення контракту.
Минулого сезону Сухар провів лише два матчі, в яких відіграв 113 хвилин.
Також Колос оголосив, що до тренерського штабу команди приєднався колишній захисник київського Динамо Тарас Михалик. Раніше він працював у тренерському штабі луцької Волині.
Раніше повідомлялося, що Колос попрощався з резервним воротарем.