Україна

Нападник залишає львівський клуб після понад п’яти років виступів і рекордних показників.

Форвард Юрій Климчук офіційно залишає Рух і в новому сезоні захищатиме кольори Колоса. Львівський клуб досягнув трансферної домовленості з ковалівцями, і нападник вже найближчим часом приєднається до нового колективу.

Климчук — справжній символ Руху останніх років. Приєднавшись до команди ще в сезоні 2018/19, коли львів’яни виступали у Першій лізі, Юрій став одним із ключових гравців, які вивели клуб до еліти українського футболу. Його внесок складно переоцінити — за цей період він провів 135 матчів, відзначився 42 голами та 15 результативними передачами.

Ці показники роблять його абсолютним лідером в історії Руху за кількістю матчів, голів та асистів. У клубі не приховують вдячності Климчуку за роки відданості, лідерство та професіоналізм.

Раніше повідомлялося, що Рябов та Тлумак залишили Рух.