Україна

Досвідчені виконавці покинули клуб.

Олександрія оголосила про відхід двох гравців. Склад віцечемпіонів України залишили півзахисник Володимир Шепелєв та воротар Георгій Єрмаков.

У Шепелєва закінчився контракт із клубом, він став вільним агентом. У складі "містян" Володимир дебютував 23 лютого 2024 року в матчі Олександрія — Зоря (2:1). Загалом, в чемпіонаті відіграв 12 матчів, відзначившись одним забитим голом. Ще один поєдинок провів у Кубку України.

Георгій Єрмаков провів попередній сезон в Олександрії на правах оренди, він повертається у Маккабі Хайфа. Минулого літа голкіпер перейшов з Олександрії в ізраїльський клуб, проте продовжив виступати за українську команду на правах оренди.

В Прем’єр-Лізі за кольори Олександрії Єрмаков дебютував 1 жовтня 2023 року у виїзному матчі проти київського Динамо (4:2).

Загалом, у складі містян Георгій провів 41 офіційний матч, в яких пропустив 34 м’ячі.