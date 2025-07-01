Україна

22-річний півзахисник підписав контракт із українським клубом до літа 2028 року.

Олександрія оголосила про трансфер португальського хавбека Жоао Пауло дос Сантос Перейри, більш відомого як Жота. Угода з новачком розрахована до 30 червня 2028 року, з можливістю продовження ще на один сезон.

Жота народився 22 липня 2002 року в Гімарайнші й пройшов усі юнацькі команди Віторії — від U-15 до резервної. Також має досвід виступів за першу команду клубу.

Останнім місцем роботи футболіста був Санжоаненсе, де він демонстрував стабільну гру та результативність. На його рахунку — 31 матч і 7 голів на професійному рівні. Крім того, хавбек тричі захищав кольори молодіжної збірної Португалії U-18.

Для Жоти це перший виклик за межами батьківщини.

Раніше стало відомо, що Олександрія продовжила контракт із Шостаком.