Україна: Перша ліга

Захисник не встиг проявити себе після серйозної травми у першому весняному матчі.

Захисник Олександр Мельник більше не є гравцем ФК ЮКСА. Клуб офіційно повідомив про розірвання співпраці з 25-річним футболістом, який приєднався до команди у березні цього року.

На жаль, через серйозну травму після виходу на заміну в дебютному весняному поєдинку Мельник провів на полі всього дві хвилини і не зміг продовжити виступи.

Олександр — вихованець київського Динамо, але в основному складі команди так і не дебютував. У дорослому футболі він захищав кольори Олександрії, Миная та Вереса.

Раніше Роман Дебелко оголосив про завершення кар'єри в 31 рік.