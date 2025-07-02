Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 2 липня, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 2 липня, харківський Металіст 1925 проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Другим суперником для команди Младена Бартуловича буде грецький Панатінаїкос. Матч розпочнеться о 12:00.

Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Панатінаїкос:

За підсумками минулого сезону Металіст 1925 повернувся в УПЛ, а Панатінаїкос фінішував на другому місці у чемпіонаті Греції.

Також додамо, що у першому спарингу Металіст 1925 здобув перемогу над Ботошані (2:0).