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Ігор Дедишин розповів про принципи атестації клубів в Україні.

Технічний директор УАФ Ігор Дедишин прокоментував питання щодо принципів атестації клубів в Україні.

"Головним і визначальним принципом атестації клубів є спортивний принцип, тому що футбол — це змагання. Для нас команда, яка посіла місце вище або за спортивним принципом здобула право, буде пріоритетною.

Наступним завданням є максимально збалансування спортивного принципа та інших складових атестації, але все одно спортивний принцип – найважливіший.

У цьому плані УАФ за останні два сезони була послідовною, зокрема із ситуацією з матчем плей-оф за вихід та місце в УПЛ, коли було ухвалено рішення, що все має вирішуватися на полі – яка саме команда має підвищитися у класі. Те саме було нещодавно у Другій лізі, коли команда знялася з чемпіонату. Ми не хотіли трактувати положення з регламенту – ми підкорилися спортивному принципу та вирішили, що все має вирішитись на полі.

Спортивний принцип має бути головним в українському футболі. Я переконаний, що так буде і в майбутньому, і УАФ буде послідовною.

Наступний принцип, який ми хотіли б використовувати в ході атесстації — це рівності умов. У нас немає точного завдання не атестувати якийсь клуб. Завдання нашого відділу – максимально допомагати клубам, щоб вони відповідали всім вимогам у регламенті атестації клубів. Для цього проводяться різні семінари із представниками клубів. Рівні умови повинні бути для всіх і якщо ми робимо якісь винятки, то ці винятки мають бути однаковими для всіх.

Ми хочемо, що документ регламенту атестації був життєздатним і оновлювався таким чином, щоб він відповідав нинішнім реаліям сьогодення. Щоб регламент не був зобов'язуючим для клубів, наприклад, мати жіночу команду в структурі клубу. Ми також маємо розумно підходити до таких питань та уважно розбирати всі ініціативи клубів, щоб продовжувати розвивати український футбол", — сказав Дедишин.

Раніше керівник відділу атестації клубів УАФ Сергій Єльшов прокоментував питання щодо фінансових гарантій українських клубів.