Україна

Сергій Єльшов відповів на запитання про те, як було видано атестат Дніпру-1.

Керівник відділу атестації клубів УАФ Сергій Єльшов прокоментував ситуацію з виданим атестатом Дніпру-1 перед сезоном-2024/25 — клубу, який потім збанкрутував.

"Єврокубкові команди обов'язково повинні підтверджувати своє фінансове становище через систему УЄФА.

Справді було прийнято рішення видати Дніпру-1 атестат для участі клубу в УПЛ, видати ліцензію для єврокубкових турнірів УЄФА. Клуб був заявлений – він пройшов заявку як учасник змагань, він вже мав своїх майбутніх суперників та був у списку команд УЄФА.

Протягом липня через ризикове становище і з тієї причини, що було кілька прильотів по об'єктах інфстрактури — клуб втратив фінансову потужність, щоб завершити змагальний сезон. УЄФА зробив правильний крок, не задіявши систему ліцензування, а регламент турніру, коли Дніпро-1 не приїхав на два матчі, що було підставою для усунення клубу від єврокубкових турнірів.

Перед стартом сезону УПЛ Комітет з атестації клубів зробив оперативний запит до клубу. Дніпро-1 дав відповідь, що через воєнний стан фінансовий стан клубу погіршився. Це вплинуло на їхню безперебійну діяльність і виконкому УАФ довелося в оперативному порядку шукати рішення, щоб заповнити місце в УПЛ. Це форс-мажор, пов'язаний виключно з воєнним станом в Україні.

Я хотів би звернути увагу, що фінансові аудитори, які уважно перевіряють всю документацію клубів УПЛ, із застереженням роблять свої висновки, бо неможливо передбачити перебіг військових дій на безперебійну діяльність того чи іншого клубу”, — сказав Єльшов.

Раніше Єльшов прокоментував питання щодо фінансових гарантій українських клубів.