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Анхель Торрес поділився враженнями від перших днів австрійського збору.

Вінгер київського Динамо Анхель Торрес прокоментував старт підготовки "біло-синіх" до нового сезону.

"Це мій перший збір з Динамо, я почуваюся добре. У нас напружена робота, вважаю, це хороший початок. Я приєднався до команди наприкінці минулого сезону, розраховував, що буду грати вже з наступного. Сподіваюся добре попрацювати під час передсезонної підготовки, щоб допомогти команді в усіх турнірах, у яких вона братиме участь та незабаром дебютувати.

Думаю, я прийшов у хороший момент і дуже радий цьому. Повторюся, я сподіваюся допомогти Динамо та бути корисним. На мою думку, три зірки виглядають дуже гарно.

На зборах сподіваюся покращити свою фізичну форму, адже я повернувся до футболу майже після річної перерви. А також додати у дриблінгу та якості флангових передач. Ці якості у мене, звісно, є, але їх можна удосконалювати. Працюю над цим на тренуваннях кожного дня.

Початок нового сезону наближається, з нетерпінням на нього чекаю, вважаю, усі турніри дуже важливі для нас. Звісно, хочеться пройти кваліфікацію та провести хороший сезон у Лізі чемпіонів, а також знову стати чемпіоном України та загалом виграти усі трофеї. Ми багато працюємо задля цього під час літнього збору", — наводить слова Торреса прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Навін Малиш перейшов із Динамо Київ до Зорі.