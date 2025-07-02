Україна

Команда Сергія Нагорняка продовжує роботу над складом перед дебютом в УПЛ.

Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив про відхід трьох гравців — захисника Олександра Жмуйди та півзахисників Максима Проціва та Микити Полюляха.

У всіх трьох гравців закінчилися контракти і сторони вирішили їх не продовжувати.

25-річний Жмуйда виступав за Епіцентр із літа 2020 року. На його рахунку 71 матч та три результативні передачі.

24-річний Проців захищав кольори команди з Кам'янця-Подільська з літа 2024 року. На його рахунку 20 матчів, один гол та один асист.

32-річний Полюлях розпочав свої виступи за Епіцентр влітку 2023 року. За два сезони він провів 37 матчів.

Раніше повідомлялося, що Борячук став гравцем Епіцентру.