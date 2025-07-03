Україна

20-річний футболіст пропустить приблизно десять днів.

Захисник Металіста 1925 Ілля Крупський не зможе допомогти своїй команді найближчим часом. Про це повідомляє прес-служба клубу.

20-річний українець отримав травму під час товариського матчу проти грецького Панатінаїкоса (0:3), коли на 11 хвилині зіткнувся головами із суперником.

Після медичного обстеження у футболіста виявили струс мозку. На його відновлення піде близько десяти днів.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 попрощався з Чорноморцем, Гусєвим і ще трьома гравцями.