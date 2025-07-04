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32-річний бразилець приєднався до клубу елітного дивізіону Таїланду як вільний агент і гратиме за Ратчабурі до літа 2026 року.

Колишній захисник київського Динамо Сідклей офіційно став гравцем Ратчабурі — клубу, який виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Таїланду. Перехід відбувся на правах вільного агента, а контракт 32-річного футболіста розрахований до 30 червня 2026 року, згідно з інформацією Transfermarkt.

Попереднім клубом бразильця був Ботафого Параїба, який представляє нижчі дивізіони бразильського футболу. Тепер Сідклей матиме шанс проявити себе в Азії, де його нова команда завершила попередній сезон на четвертій позиції турнірної таблиці.

Сідклей добре відомий українським уболівальникам за виступами у складі Динамо з 2018 по 2023 рік. За цей період він зіграв 33 матчі, у яких відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.

Раніше Динамо висловило співчуття через загибель форварда Ліверпуля Діогу Жоти.