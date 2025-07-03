Україна

Український клуб приєднався до світової футбольної спільноти у скорботі за португальським нападником, який трагічно загинув в автокатастрофі.

Футбольний клуб Динамо Київ оприлюднив офіційне звернення у зв’язку із загибеллю португальського нападника англійського Ліверпуля та національної збірної Португалії Діогу Жоти, який трагічно загинув в автокатастрофі.

У заяві київського клубу йдеться про глибоку скорботу та співпереживання:

"Динамо (Київ) з почуттям глибокого суму та скорботи зустріло новину про загибель в автокатастрофі нападника Ліверпуля і збірної Португалії Діогу Жоти.

Це величезна трагедія і втрата для всього сучасного футболу. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині футболіста, його близьким і всім, хто його знав. Нехай світла пам’ять про нього живе в серцях кожного, хто його цінував, поважав і захоплювався його грою", — йдеться у заяві.

Смерть 28-річного футболіста стала шоком для мільйонів уболівальників по всьому світу. Він був одним із ключових гравців Ліверпуля та важливою частиною збірної Португалії.