Україна

Команда з Ковалівки продовжує роботу над своїм складом.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання чотирьох новачків — воротаря Дмитра Мацапури, захисника Андрія Понєдєльніка, півзахисника Альбіна Краснічі та нападника Юрія Климчука.

Деталі угод із футболістами не розголошуються.

25-річний Мацапура до цього виступав у складі Зорі, проте минулого сезону він на полі не з'являвся.

28-річний Понєдєльнік минулого сезону провів 29 матчів у складі Кривбасу, де забив один гол та віддав один асист.

24-річний косовар Краснічі перебрався до Колоса з Приштіни. У минулій кампанії він провів 33 матчі, в яких забив шість голів та віддав п'ять гольових передач.

28-річний Климчук відіграв 22 матчі у складі Руху минулого сезону, забивши один гол та віддавши один асист.

Раніше Колос попрощався із Сухарем, а також додав Михалика до свого тренерського штабу.