Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 5 липня, житомирське Полісся проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Третім суперником для команди Руслана Ротаня буде австрійський Горн. Матч розпочнеться о 12:00.

Онлайн трансляція матчу Полісся — Горн:

За підсумками минулого сезону Полісся посіло четверте місце в УПЛ, а Хорн фінішував на 15 місці у другому дивізіоні чемпіонату Австрії, вилетівши до третьої ліги.

Також додамо, що у першому спарингу Полісся зіграло внічию зі Слованом (1:1), а потім розгромило Бад-Леонфельден (5:1).