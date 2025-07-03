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Ярослав Караман поділився враженнями від початку літніх зборів з першою командою.

Півзахисник Полісся Ярослав Караман прокоментував підготовку житомирського клубу до старту нового сезону, а також розповів про контрольний матч проти Бад-Леонфельдена (5:1).

"Ми багато тренуємося, і багато в нас заготовок, тому кожен спаринг для нас корисний. Тому що ми хочемо робити те, що ми робимо на тренуваннях, те, що ми готуємо. Тому ми намагаємося все показати на грі.

Ми контролювали гру, в нас було дуже багато моментів. У першому таймі ми просто їх не забили, але в другому хлопці вийшли та позабивали. Я би не сказав, що дуже слабка команда. Вони грали, вони хотіли щось зробити, хотіли забити. Було цікаво і в першому, і в другому таймі.

Я дуже хотів забити, але… Задоволений, тому що ми мали справді багато моментів, але не вийшло забити. Будемо працювати над цим.

Наскільки моя роль буде відрізнятися від тієї, яка була в минулому сезоні? Багато чого нового. Дуже багато роботи в середині. Мені це подобається, тому що ми граємо через середину, в нас хороший контроль м'яча. Я не знаю, як буде в новому сезоні, але я все робитиму для того, щоб закріпитися в першій команді та грати багато ігор.

Я дуже щасливий, тому що бути з першою командою на зборах – це дуже цікаво. Тут усі дуже такі сильні хлопці, і я щасливий, що я тут", — наводить слова Карамана прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Полісся представило нову форму на сезон-2025/26.