Україна

Рафаель Бандейра розповів про хід літніх зборів у Словенії.

Захисник Кривбасу Рафаель Бандейра прокоментував підготовку своєї команди до навчально-тренувальних зборів у Словенії.

"Старанно тренуємось. Працюємо над фізичними кондиціями. Все йде за планом, збори проходять дуже плідно.

Фізично я почуваюсь досить добре. Вся команда працює на повну, не дивлячись на навантаженння. Вже у неділю — другий спаринг, тож маємо бути готовими до протистояння.

Ван Леувен — дуже хороший тренер. Він хоче, щоб ми ставали сильнішими кожен день. Тож завзято працюємо, виконуючи усі його настанови. Новий тренер робить акцент на інтенсивному футболі, пресингу, результативній грі нападу. Він допоможе нам стати сильнішими.

Про словенський футбол знаю не так багато. Ми грали взимку в Іспанії проти Олімпії та перемогли хорошого суперника. Тепер на черзі – Браво. Нам потрібно втілити на полі свої напрацювання та показати хороший футбол", — наводить слова Бандейри прес-служба клубу.

Додамо, що сьогодні Кривбас проведе товариський матч проти Браво. Гра відбудеться о 19:30 за Києвом.