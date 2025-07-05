Україна

Українець відправився в оренду.

Воротар львівських Карпат Олександр Кемкін наступний сезон проведе в оренді у криворізькому Кривбасі. Про це повідомляє офіційний сайт "левів".

Зазначається, що орендна угода розрахована до літа 2026 року та має пункт про можливий подальший викуп 22-річного голкіпера криворожцями.

Кемкін приєднався до Карпат минулого літа. У сезоні 2024/2025 Олександр зіграв за "левів" 17 матчів, з яких вісім відіграв “на нуль”.

Зазначимо, що нещодавно Карпати підписали контракт з колишнім воротарем Кривбасу Андрієм Кліщуком.

Раніше повідомлялося, що Кривбас посилився Ліном.