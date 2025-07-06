Україна

Нова угода розрахована на два роки.

Рівненський Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Олегом Шандруком.

Нова угода з 42-річним фахівцем розрахована на два роки – до кінця сезону-2026/27.

Також новий контракт отримав спортивний директор клубу Юрій Габовда – на ті самі два роки.

Нагадаємо, Шандрук вдруге очолив Верес взимку 2024 року. Тоді Верес мало не вилетів до Першої ліги, після чого провів рекордний сезон, посівши дев'яте місце, набравши 36 очок.

Раніше повідомлялося, що Верес орендував Ндукве у Ворскли.