Україна

Правий захисник достроково розірвав контракт із рівненським клубом через тривалу травму.

25-річний фланговий оборонець Василь Гакман покидає Верес за взаємною згодою сторін. Контракт між гравцем і клубом завершено достроково.

Минулого сезону захисник значну частину часу пропустив через травму зв’язок колінного суглоба. Клуб повністю виконав усі зобов’язання щодо реабілітації футболіста та підтримував його під час відновлення.

За два роки у складі Вереса Гакман провів 25 матчів, з яких 22 – у Прем’єр-лізі та три – у Кубку України.

Нагадаємо, що нещодавно Оболонь підписала іншого оборонця Вереса – Євгена Шевченка.