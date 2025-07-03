Камерунець не грав з минулого року через травму.
Самуель Нонго, НК Верес
03 липня 2025, 20:20
Вінгер Вереса Самуель Нонго відновився після травми, повідомляє прес-служба клубу.
21-річний камерунець вже повернувся до тренувань у загальній групі команди Олега Шандрука.
Нагадаємо, Нонго не грав із зими після зборів у Туреччині, де отримав серйозну травму коліна.
Після літнього переходу у Верес Самуель встиг провести лише чотири матчі в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Горох став третім літнім новачком Вереса.