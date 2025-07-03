Україна

Камерунець не грав з минулого року через травму.

Вінгер Вереса Самуель Нонго відновився після травми, повідомляє прес-служба клубу.

21-річний камерунець вже повернувся до тренувань у загальній групі команди Олега Шандрука.

Нагадаємо, Нонго не грав із зими після зборів у Туреччині, де отримав серйозну травму коліна.

Після літнього переходу у Верес Самуель встиг провести лише чотири матчі в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Горох став третім літнім новачком Вереса.