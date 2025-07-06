Україна

Відбувся другий контрольний матч для "біло-синіх".

Київське Динамо у другому товариському матчі на зборах в Австрії обіграло угорську Кішварду з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині, коли м'яч у штрафному майданчику відскочив до капітана "біло-синіх" Андрія Ярмоленка, який тут же класно пробив у дальній кут воріт суперника.

Потім на 29 хвилині Олег Гусєв отримав другу жовту картку, залишивши поле достроково.

На 40 хвилині своїм довгоочікуваним голом відзначився Владислав Супряга, замкнувши простріл Олександра Караваєва з правого флангу. Через три хвилини Федір Задорожний у підкаті замкнув другу результативну передачу від Караваєва.

Додамо, що вчора Динамо поступилося Кішварді з рахунком 0:2. Для команди Олександра Шовковського це були перші спаринги на зборах.

Динамо Київ — Кшварда 3:0

Голи: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожний, 43.

Динамо (перший тайм): Суркіс – Гусєв (Караваєв, 30), Біловар, Дячук, Волошин, Шапаренко, Осипенко, Піхальонок, Ярмоленко, Задорожний, Супряга.

Динамо (другий тайм): Нещерет – Караваєв, Попов, Захарченко, Дубінчак, Михайленко, Саленко, Буяльський, Кабаєв, Торрес, Пономаренко.

Кішварда (стартовий склад): Ковач – Бенче, Ципетіч, Ліппаї, Глумечки, Медгеш, Керменді, Солтеш, Матановіч, Спасіч, Месанович.

Вилучення: Гусєв, 29 (друга жовта).