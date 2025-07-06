Українські клуби провели чергові контрольні поєдинки.
Кривбас — Браво, fckryvbas.com
06 липня 2025, 21:45
Клуби української Прем'єр-ліги-2025/26 продовжують готуватися до майбутньої кампанії турніру. Сьогодні, 6 липня, деякі з них провели чергові товариські матчі.
Епіцентр упорався з Поділлям завдяки реалізованому Андрієм Ляшенком пенальті в другій половині протистояння.
Епіцентр — Поділля 1:0
Гол: Ляшенко, 71 (пен.)
Епіцентр (стартовий склад): Бушняк, Климець, Савчук, В. Кристін, Запорожець, Беженар, Борячук і четверо гравців на перегляді
На заміну виходили: Білик, Танчик, Демиденко, Ляшенко, Демченко, Мороз, Григоращук і троє ГНП
Вилучення: Савчук, 90 (друге попередження)
Зоря тричі уразила ворота словенського Єсеніце протягом першого тайму й іще двічі — у другій половині спарингу.
Зоря — Єсеніце 5:0
Голи: Дришлюк, 20, Малиш, 21, Білоцерковець, 30, Будківський, 50, Горбач, 64
Зоря: Сапутін (Турбаєвський, 60), Башич (Ескінья, 65), Яньїч (Джордан, 65), Жуніньо, Малиш (Тронтель, 74), Дришлюк (Головкін, 46), Попара, Мічін (Кораблін, 60), Вакула (Горбач, 46), Білоцерковець (Кремчанін, 74), Будківський (Маткевич, 60)
Запасні: Косівський, Слесар
Гол Рафаеля Бандейри ближче до завершення протистояння приніс Кривбасу звитягу над словенським Браво.
Кривбас — Браво 1:0
Гол: Бандейра, 82
Кривбас (1-й тайм): Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Каменський, Задерака, Твердохліб, Іліч (Лін, 42), Мендоза — новачок
Кривбас (2-й тайм): Хома — Попов, Бандейра, новачок, новачок — Шевченко, Ндомбазі, Гонсалез, Лін, Микитишин — Мулик
Полтава й Вікторія не виявили сильнішого, не порадувавши результативними ударами.
Полтава — Вікторія 0:0
Нагадаємо, раніше Динамо Київ із другої спроби розібралося з Кішвардою, тоді як Шахтар Донецьк зіграв унічию зі Словацко.