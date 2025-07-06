Україна

Українські клуби провели чергові контрольні поєдинки.

Клуби української Прем'єр-ліги-2025/26 продовжують готуватися до майбутньої кампанії турніру. Сьогодні, 6 липня, деякі з них провели чергові товариські матчі.

Епіцентр упорався з Поділлям завдяки реалізованому Андрієм Ляшенком пенальті в другій половині протистояння.

Епіцентр — Поділля 1:0

Гол: Ляшенко, 71 (пен.)

Епіцентр (стартовий склад): Бушняк, Климець, Савчук, В. Кристін, Запорожець, Беженар, Борячук і четверо гравців на перегляді

На заміну виходили: Білик, Танчик, Демиденко, Ляшенко, Демченко, Мороз, Григоращук і троє ГНП

Вилучення: Савчук, 90 (друге попередження)

Зоря тричі уразила ворота словенського Єсеніце протягом першого тайму й іще двічі — у другій половині спарингу.

Зоря — Єсеніце 5:0

Голи: Дришлюк, 20, Малиш, 21, Білоцерковець, 30, Будківський, 50, Горбач, 64

Зоря: Сапутін (Турбаєвський, 60), Башич (Ескінья, 65), Яньїч (Джордан, 65), Жуніньо, Малиш (Тронтель, 74), Дришлюк (Головкін, 46), Попара, Мічін (Кораблін, 60), Вакула (Горбач, 46), Білоцерковець (Кремчанін, 74), Будківський (Маткевич, 60)

Запасні: Косівський, Слесар

Гол Рафаеля Бандейри ближче до завершення протистояння приніс Кривбасу звитягу над словенським Браво.

Кривбас — Браво 1:0

Гол: Бандейра, 82

Кривбас (1-й тайм): Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Каменський, Задерака, Твердохліб, Іліч (Лін, 42), Мендоза — новачок

Кривбас (2-й тайм): Хома — Попов, Бандейра, новачок, новачок — Шевченко, Ндомбазі, Гонсалез, Лін, Микитишин — Мулик

Полтава й Вікторія не виявили сильнішого, не порадувавши результативними ударами.

Полтава — Вікторія 0:0

Нагадаємо, раніше Динамо Київ із другої спроби розібралося з Кішвардою, тоді як Шахтар Донецьк зіграв унічию зі Словацко.