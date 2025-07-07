Україна

Молодий талант приєднався до клубу з Кривого Рогу.

Черговим новачком Патріка Ван Леувена став 20-річний бразильський лівий захисник Тьяго Боржес. З футболістом підписали контракт на 4 роки.

Тьяго Боржес народився 5 січня 2005 року в Бразилії. Амплуа — лівий захисник, робоча нога — ліва. Зріст — 181 см, вага — 75 кг. Попередній клуб — Америка Мінейру U-20 (Белу-Оризонті, Бразилія). У Кривбасі гравець буде грати під 16 номером.

Кар’єра Тьяго почалася у молодіжних командах Бразилії: Бразиліс U-15 (Агуас де Ліндойя, 2019), ФК Бетім U-17 (до 2022 року), Атлетіку Паранаенсі U-17 (Курітіба, 2022), а з 2022 по 2025 роки — у складі Америка Мінейру U-20. У минулому сезоні він провів 19 матчів за команду в усіх турнірах чемпіонату Бразилії. Окрім позиції лівого захисника, має досвід гри на лівому фланзі півзахисту.

Нагадаємо, Боржес — третій літній новачок Кривбасу. Раніше клуб оголошував про підписання хорватського захисника та ізраїльського півзахисника.